Ирак обсуждает с США снятие санкций против "Лукойла", - СМИ

Правительство Ирака обсуждает с минфином США возможность получения шестимесячного освобождения от санкций для компании "Лукойл". Это необходимо стране для того, чтобы иметь больше времени для продажи ее доли в нефтяном месторождении Западная Курна-2 (West Qurna-2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Три иракских чиновника из энергетического сектора сообщили агентству, что министерство нефти Ирака не планирует покупать долю "Лукойла" в месторождении. Причина заключается в том, что проект является слишком большим для иракских государственных компаний.

"Месторождение "Лукойла" - это большой кусок, который трудно проглотить", - рассказал один из чиновников.

Ираку известно о как минимум трех потенциальных покупателях доли "Лукойла" в нефтяном месторождении: одной китайской и двух западных компаниях.

"Лукойл" на запрос агентства о комментарии ответа не предоставил.

Сегодня, 17 ноября, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани встретился с бывшим генеральным директором "Лукойла" Вагитом Алекперовым. По словам иракских чиновников, основным вопросом во время разговора была просьба об отмене санкций.