Ирак обсуждает с США снятие санкций против "Лукойла", - СМИ

Ирак, Понедельник 17 ноября 2025 19:41
UA EN RU
Ирак обсуждает с США снятие санкций против "Лукойла", - СМИ Фото: Ирак требует больше времени для продажи доли в нефтяном месторождении "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Правительство Ирака обсуждает с минфином США возможность получения шестимесячного освобождения от санкций для компании "Лукойл". Это необходимо стране для того, чтобы иметь больше времени для продажи ее доли в нефтяном месторождении Западная Курна-2 (West Qurna-2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три иракских чиновника из энергетического сектора сообщили агентству, что министерство нефти Ирака не планирует покупать долю "Лукойла" в месторождении. Причина заключается в том, что проект является слишком большим для иракских государственных компаний.

"Месторождение "Лукойла" - это большой кусок, который трудно проглотить", - рассказал один из чиновников.

Ираку известно о как минимум трех потенциальных покупателях доли "Лукойла" в нефтяном месторождении: одной китайской и двух западных компаниях.

"Лукойл" на запрос агентства о комментарии ответа не предоставил.

Сегодня, 17 ноября, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани встретился с бывшим генеральным директором "Лукойла" Вагитом Алекперовым. По словам иракских чиновников, основным вопросом во время разговора была просьба об отмене санкций.

Напомним, нефтяной гигант "Лукойл" сообщил о "форс-мажоре" на нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке. В результате его работа была остановлена.

Российской компании принадлежит 75% этого проекта с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки. Остальное принадлежит North Oil Company из Ирака.

Ранее США ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". После этого несколько стран ЕС, в которых "Лукойл" владеет НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

