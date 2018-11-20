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Ирак нанес воздушный удар против ИГИЛ в Сирии

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 17:29
Ирак нанес воздушный удар против ИГИЛ в Сирии
Иллюстративное фото (pixabay.com)

F-16 разрушили здание, убив 10 членов ИГИЛ

Военные Ирака нанесли воздушные удары по позициям боевиков "Исламского государства" на территории Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Истребители F-16 разрушили здание, убив 10 членов ИГИЛ. Второй авиаудар уничтожил здание с 30-ю боевиками исламского государства внутри.

"Ирак начал воздушные удары по целям "Исламского государства" в соседней Сирии во вторник, уничтожив два здания, в которых расположено 40 бойцов и оружие, заявили его военные", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа. Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус на юге страны.

Ранее сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в городе Хан-Юнис в секторе Газа. В результате удара были убиты шестеро палестинцев, включая одного из командиров группировки ХАМАС.

В ходе столкновений с силами палестинских боевиков ХАМАС погиб израильский подполковник.

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