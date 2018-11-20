Ірак завдав повітряного удару проти ІДІЛ в Сирії

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F-16 зруйнували будівлю, убивши 10 членів ІДІЛ

Військові Іраку завдали повітряних ударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави" на території Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Винищувачі F-16 зруйнували будівлю, убивши 10 членів ІДІЛ. Другий авіаудар знищив будівлю з 30-ма бойовиками ісламської держави всередині.

"Ірак розпочав повітряні удари по цілях "Ісламської держави" в сусідній Сирії у вівторок, знищивши дві будівлі, в яких розташовано 40 бійців та зброя, заявили його військові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада сирени повітряної тривоги спрацювали на півдні Ізраїлю, попереджаючи жителів про ракетний обстріл з сектора Газа. Запущена з сектора Газа ракета потрапила в автобус на півдні країни.

Раніше співробітники спецназу армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у секторі Газа. В результаті удару були вбиті шестеро палестинців, включаючи одного з командирів угруповання ХАМАС.

В ході зіткнень з силами палестинських бойовиків ХАМАС загинув ізраїльський підполковник.