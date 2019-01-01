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Ирак нанес авиаудары по позициям ИГ в Сирии

Новости » Происшествия    01.01.2019 - 11:47
Ирак нанес авиаудары по позициям ИГ в Сирии
Иллюстративное фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

Иракские самолеты разбомбили здание вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор

Самолеты Военно-воздушных сил Ирака нанесли удары по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, иракские самолеты F-16 совершили авиаудары по зданию вблизи города Дейр-эз-Зор, что в Сирии, где возможно находились главари террористической организации "Исламское государство".

Кроме того, в иракском правительстве подчеркнули, что Багдад намерен еще шире использовать свои войска в Сирии после заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии.

Отмечается, что в Ираке опасаются, что боевики "Исламского государства" снова могут нарастить свои силы и перейти границу с Ираком для совершения атак и террористических актов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боевые самолеты нанесли удары по жилым районам и позициям антиправительственной оппозиции в северо-западной провинции Идлиб (Сирия).

Добавим, в результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции по террористической группировке "Исламское государство" с 2014 года было убито более тысячи мирных жителей Ирака и Сирии.

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