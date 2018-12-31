ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

РФ нанесла авиаудары по жилым районам Идлиба

Новости » Происшествия    31.12.2018 - 19:38
РФ нанесла авиаудары по жилым районам Идлиба
Иллюстративное фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

Вследствие ударов пострадал ребенок

Российские боевые самолеты нанесли удары по жилым районам и позициям антиправительственной оппозиции в северо-западной провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как отмечается, авиаудары нанесли по селам Зуайнир и Маренд в районе Идлиба Джир аль-Шугур.

По данным оппозиционных источников, российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Сирии. После авиаударов сирийские военные атаковали регион артиллерийскими батареями.

Известно, что в результате ударов по меньшей мере один ребенок получил ранения.

Напомним, в результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции по террористической группировке "Исламское государство" с 2014 года было убито более тысячи мирных жителей Ираке и Сирии.

РБК-Украина сообщало, что президент Сирии Башар Асад разрешил Ираку наносить удары по террористической организации "Исламское государство" в Сирии без разрешения Дамаска на проведение соответствующих операций.

Трамп твердо настроен победить ИГИЛ, - сенатор Меркель призвала Эрдогана к сдержанности в Сирии после ухода США
Новости Украины авиаударыСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь