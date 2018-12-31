РФ нанесла авиаудары по жилым районам Идлиба

Иллюстративное фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

Вследствие ударов пострадал ребенок

Российские боевые самолеты нанесли удары по жилым районам и позициям антиправительственной оппозиции в северо-западной провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как отмечается, авиаудары нанесли по селам Зуайнир и Маренд в районе Идлиба Джир аль-Шугур.

По данным оппозиционных источников, российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Сирии. После авиаударов сирийские военные атаковали регион артиллерийскими батареями.

Известно, что в результате ударов по меньшей мере один ребенок получил ранения.

Напомним, в результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции по террористической группировке "Исламское государство" с 2014 года было убито более тысячи мирных жителей Ираке и Сирии.

РБК-Украина сообщало, что президент Сирии Башар Асад разрешил Ираку наносить удары по террористической организации "Исламское государство" в Сирии без разрешения Дамаска на проведение соответствующих операций.