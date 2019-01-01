Ірак завдав авіаударів по позиціям ІД в Сирії

Ілюстративне фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

Іракські літаки розбомбили будівлю поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор

Літаки Військово-повітряних сил Іраку завдали ударів по позиціям терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, іракські літаки F-16 здійснили авіаудари по будівлі поблизу міста Дейр-ез-Зор, що в Сирії, де можливо перебували ватажки терористичної організації "Ісламська держава".

Крім того, в іракському уряді наголосили, що Багдад має наміри ще ширше використовувати свої війська у Сирії після заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вивід американських військових з Сирії.

Зазначається, що в Іраку побоюються, що бойовики "Ісламської держави" знову можуть наростити свої сили та перейти кордон з Іраком для скоєння атак та терористичних актів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойові літаки завдали ударів по житлових районах і позиціях антиурядової опозиції в північно-західній провінції Ідліб (Сирія).

Додамо, у результаті повітряних ударів очолюваної США коаліції по терористичному угрупованню "Ісламська держава" з 2014 року було вбито понад тисячу мирних жителів Іраку та Сирії.