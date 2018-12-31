Коалиция против ИГИЛ обновила данные по жертвам среди мирного населения

Фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

С 2014 года погибло более тысячи гражданских жителей

В результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции по террористической группировке "Исламское государство" с 2014 года было убито более тысячи мирных жителей Ирака и Сирии. Соответствующая информация обнародована в ежемесячном отчете о жертвах среди гражданского населения коалиции, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Согласно документу, коалиция подтвердила гибель 1139 гражданских лиц во время авиаударов, проведенных c начала операции "Непоколебимая решимость".

"В целом коалиция нанесла 31406 ударов в период с августа 2014 по конец ноября 2018 года. За этот период, по имеющейся информации, по меньшей мере 1139 гражданских лиц были нечаянно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", - говорится в докладе.

В то же время, согласно отчету, за этот же период почти восемь миллионов жителей Ирака и Сирии были освобождены из-под контроля ИГИЛ.

Напомним, Ирак может развернуть свои войска в Сирии в связи с решением США о выводе американских подразделений с территории этой страны.