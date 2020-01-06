Ирак начал подготовку вывода иностранных войск

Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Абдель Керим Халф, сообщают иракские СМИ.

Он указал, что иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

"Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака... Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - отметил Халф.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

По данным издания Washington Post, госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников операции по ликвидации Сулеймани.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирака. Германия осудила действия США.