Ірак почав підготовку виведення іноземних військ

Іракські влади розпочали підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Про це заявив представник головнокомандувача збройними силами Абдель Керім Халф, повідомляють іракські ЗМІ.

Він вказав, що іракський уряд обмежив наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

"Уряд Іраку підготувався до початку виведення американських військ з Іраку. Діяльність міжнародної коаліції в Іраку буде обмежена консультаціями, озброєннями і тренуваннями військовослужбовців, а збройні сили вийдуть з Іраку... Останні американські удари - дурість, стосовно якої неможливо мовчати", - зазначив Халф.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

За даними видання Washington Post, держсекретар США Майк Помпео був одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктах на території Іраку. Німеччина засудила дії США.