Ирак может лишится доступа к своему счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, - WSJ

Госдепартамент США может закрыть Багдаду доступ к правительственному счету Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае вывода из страны американских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников Ирака.

Отмечается, что предупреждение было вынесено премьер-министру Ирака Аделю Абд аль-Махди в ходе телефонного разговора 8 января.

Газета отмечает, что на государственных счетах Ирака хранятся деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется.

WSJ напомнила, чтов 2015 году США на несколько недель ограничили доступ к счету ЦБ Ирака, опасаясь, что через него деньги идут в иранские банки и на счета "Исламского государства".

Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек.

Как писало РБК-Украина, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака стала ответом на убийство Сулеймани.