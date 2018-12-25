Ірак не виключає введення своїх військ у Сирію

Фото: Ірак (Wathiq Khuzaie/Getty Images)

В Іраку стурбовані можливістю розширення присутності ІДІЛ у зоні бойових дій

Ірак може розгорнути свої війська в Сирії у зв'язку з рішенням Сполучених Штатів про виведення американських підрозділів із території цієї країни. Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зі слів Абдул-Махді, уряд Іраку "розглядає всі варіанти" захисту Іраку від загроз, що виходять від межуючих з нею держав.

"Ірак ухвалюватиме свої рішення у консультаціях зі своїми друзями і сусідами", - заявив він.

Також іракський прем'єр заявив, що Ірак стурбований тим, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) може розширити свою присутність у зоні бойових дій.

Іракський уряд, крім того, стурбоване хвилею сирійських біженців, що переміщаються в країну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 грудня оголосив про рішення вивести 2 тис. американських військовослужбовців із Сирії у не менш ніж 100-денний термін, пояснивши це військовим розгромом основної частини угруповання ІДІЛ.