ІПСО та постановочне шоу. В ЗСУ висловились про "вихід" росіян з Херсону

Заяви російського військового командування про нібито початок виходу з Херсону та правого берега Херсонської області можуть виявитися "постановочним шоу" та дезінформацією.

Про це, як повідомляє РБК-Україна , заявила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі російського телеканалу "Дождь".

Як пояснила Гуменюк, заява міністра оборони Сергія Шойгу може бути елементом інформаційно-психологічної операції, так званої ІПСО, щоб створити помилкове враження про справжні плани РФ.

"Те, що зараз заявляється - це спроба… створити певне враження, що "зберігатиметься життя солдатів", "зберігатиметься мирне населення" - і чергова демонізація ЗСУ… Постановочне шоу з проголошенням таких серйозних і "складних" рішень - це давно зрозумілий метод виправдання себе", - сказала вона.

Гуменюк додала, що росіяни створили рубежі оборони, а регулярні війська окупантів перебувають на місцях і готові тримати оборону.