ИПСО и постановочное шоу. В ВСУ высказались о "выходе" россиян из Херсона

Заявления российского военного командования о якобы начале выхода из Херсона и правого берега Херсонской области могут оказаться "постановочным шоу" и дезинформацией.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире российского телеканала "Дождь".
Как пояснила Гуменюк, заявление министра обороны Сергея Шойгу может быть элементом информационно-психологической операции, так называемой ИПСО, чтобы создать ошибочное впечатление о настоящих планах РФ.
"То, что сейчас заявляется - это попытка… создать определенное впечатление, что "будет сохраняться жизнь солдат", "будет сохраняться мирное население" - и очередная демонизация ВСУ... Постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и "сложных" решений - это давно понятный метод оправдания себя", – сказала она.
Гуменюк добавила, что россияне создали рубежи обороны, а регулярные войска оккупантов находятся на местах и готовы держать оборону.
Напомним, сегодня командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин предложил Шойгу вывести войска из Херсона, на что получил разрешение.
Кроме того, РБК-Украина расспросила экспертов, о том, какими могут быть дальнейшие события на юге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.