ИПСО и постановочное шоу. В ВСУ высказались о "выходе" россиян из Херсона

Заявления российского военного командования о якобы начале выхода из Херсона и правого берега Херсонской области могут оказаться "постановочным шоу" и дезинформацией.

Об этом, как сообщает РБК-Украина , заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире российского телеканала "Дождь".

Как пояснила Гуменюк, заявление министра обороны Сергея Шойгу может быть элементом информационно-психологической операции, так называемой ИПСО, чтобы создать ошибочное впечатление о настоящих планах РФ.

"То, что сейчас заявляется - это попытка… создать определенное впечатление, что "будет сохраняться жизнь солдат", "будет сохраняться мирное население" - и очередная демонизация ВСУ... Постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и "сложных" решений - это давно понятный метод оправдания себя", – сказала она.

Гуменюк добавила, что россияне создали рубежи обороны, а регулярные войска оккупантов находятся на местах и готовы держать оборону.