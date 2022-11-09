RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ИПСО и постановочное шоу. В ВСУ высказались о "выходе" россиян из Херсона

Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заявления российского военного командования о якобы начале выхода из Херсона и правого берега Херсонской области могут оказаться "постановочным шоу" и дезинформацией.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире российского телеканала "Дождь".

Как пояснила Гуменюк, заявление министра обороны Сергея Шойгу может быть элементом информационно-психологической операции, так называемой ИПСО, чтобы создать ошибочное впечатление о настоящих планах РФ.

"То, что сейчас заявляется - это попытка… создать определенное впечатление, что "будет сохраняться жизнь солдат", "будет сохраняться мирное население" - и очередная демонизация ВСУ... Постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и "сложных" решений - это давно понятный метод оправдания себя", – сказала она.

Гуменюк добавила, что россияне создали рубежи обороны, а регулярные войска оккупантов находятся на местах и готовы держать оборону.

Напомним, сегодня командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин предложил Шойгу вывести войска из Херсона, на что получил разрешение.

Кроме того, РБК-Украина расспросила экспертов, о том, какими могут быть дальнейшие события на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против Украины