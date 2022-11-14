ИПСО или расплата? В СНБО объяснили, зачем россияне казнили "вагнеровца"

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Telegram.

Отмечается, что официально смерть Евгения Нужина не подтверждалась и комментариев от правоохранительных органов пока нет. Поэтому нельзя утверждать, что снятая на видео казнь "вагнеровца" действительно была.

"В любом случае, это - хорошо спланированная ИПСО, цель которой - отбить у военных РФ желание сдаваться в плен. Данное видео - это ответ на украинскую правительственную программу "Хочу жить", которая агитирует оккупантов складывать оружие", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера мы сообщали, что у сети появилось видео убийства, вероятно, бывшего наемника из ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина. Ранее боевик сдался в плен и утверждал, что якобы перешел на сторону Украины.

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