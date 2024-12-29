Іпотека під час війни: як в Україні взяти кредит на житло і скільки це коштує

Зміст:

До війни український ринок іпотечного кредитування стрімко зростав. Навіть у 2020 році, попри коронавірусну пандемію, кількість кредитів зросла більш ніж на третину порівняно з 2019 роком. Це стало можливим завдяки зниженню відсоткових ставок, що стимулювало попит на житлові кредити. Проте ринок обвалився після початку широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Однак станом на грудень 2024 року за грошовим обсягом кредитів на житло вдалося обігнати не лише минулий рік, а й довоєнний 2021-й, який був найуспішнішим. Зокрема, за інформацією Мінекономіки, з початку 2024 року українці взяли 8 515 кредитів на 14,6 млрд грн на придбання житла лише за програмою "єОселя".

Умови стандартної іпотеки

Умови стандартних іпотечних кредитів в Україні можуть суттєво відрізнятися в кожному окремому банку. Кредит надають громадянам від 18 до 70 років, хоча деякі банки встановлюють інші межі, наприклад, від 23 до 65 років.

Річна відсоткова ставка безпосередньо залежить від облікової ставки Національного банку України, яка станом на кінець 2024 року становить 13,5%. У підсумку, вартість іпотечного кредиту на житло коливається в межах від 14 до 30 відсотків річних.

Наприклад, за кредит на житло вартістю 1 мільйон гривень під 20% річних доведеться сплатити банку 200 тисяч гривень у вигляді відсотків за рік. Стандартний перший внесок зазвичай становить 30-40% від вартості житла, що у цьому випадку складе 300-400 тисяч гривень.

Погашення кредиту здійснюється щомісяця згідно з графіком платежів, а розмір щомісячного платежу залежить від ставки, суми та терміну кредитування. До прикладу, при ставці 20% річних і кредиті на суму 1 мільйон гривень терміном на 20 років, щомісячний платіж складатиме близько 17 тисяч гривень.

Ставки за стандартними іпотечними кредитами можуть бути як фіксованими, так і плаваючими. У банків, які мають фіксовану ставку, вона змінюється лише в перший рік, оскільки враховується реальна процентна ставка. Це показник, який враховує повну вартість кредиту, включаючи всі додаткові витрати: комісії, страхові платежі, адміністративні збори тощо.

Наприклад, OTP Bank має фіксовану річну ставку у 29,99% на іпотечний кредит на суму від 200 до 750 тис. грн на строк від 1 до 5 років. У реальному вимірі ця ставка складе від 36,47% до 42,79%. Проте за такою ставкою кредит доведеться сплачувати лише перший рік, після чого вона повернеться до показника 29,99% річних.

Банки з плаваючою ставкою прив’язують її до індексу UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates), який відображає середню ставку за депозитами фізичних осіб у гривні. Станом на 25 грудень 2024 року UIRD становить 12,83%.

До прикладу, Банк Кредит Дніпро надає іпотечний кредит на суму від 300 тис. грн до 10 млн грн строком до 25 років, з фіксованою річною ставкою 20% на перший рік. Однак з другого року застосовується річний індекс UIRD, який, припустимо, складе 13%, та маржа у 5,9%. Це означає, що з другого року відсоткова ставка за кредитом становитиме майже 19%, тобто на один відсотковий пункт менше.

Оформлення іпотеки за програмою "єОселя"

Програма "єОселя" реалізується через десять банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, BISbank, РадаБанк і Банк Кредит Дніпро. Вони надають іпотечні кредити під 3-7% річних строком від 1 до 25 років на суми від 100 тис. грн до 12 млн грн.

Відсоткова ставка залежить від категорії позичальника та його професійної діяльності. Кредит під 3% річних надається працівникам державного сектору, зокрема:

Сектор безпеки та оборони (військові, правоохоронці, працівники ДСНС, прикордонної служби, СБУ тощо).

Працівникам медичної сфери (лікарі, медсестри, працівники державних медичних закладів).

Освітянам (вчителі, викладачі, вихователі державних навчальних закладів).

Науковцям , які працюють у державних наукових установах.

У позичальників не має бути іншого житла або нерухомість, яке не відповідає санітарним нормам.

Кредит під 7% річних доступний іншим громадянам України за умов:

Офіційний дохід, платоспроможність і вік від 18 до 70 років (на момент погашення кредиту).

Відсутність власного житла або наявність житла, яке: менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї або розташоване в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території.

Позичальник не перебуває у санкційних списках та не є учасником інших державних програм із забезпечення житлом.

Після реєстрації та подання заявки в додатку "Дія" банк починає її розгляд. Для цього потрібно надати пакет документів, що включає паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, підтвердження працевлаштування в одній із пільгових категорій, а також документи про сімейний стан.

Паралельно необхідно обрати житло, яке можна придбати за програмою "єОселя". Програма дозволяє купувати як новобудови, так і нерухомість на вторинному ринку, але воно має відповідати технічним вимогам банку та бути оціненою сертифікованим експертом.

Варто враховувати, що в перший рік реальна ставка також буде вищою за 7 чи 3 відсотки. Наприклад, реальна процентна ставка кредиту на 25 років на суму в 1 млн грн від Sense Bank становить 7,74% та 3,36%. Згідно з програмою, на 11-й рік ставки за кредитами збільшаться з 3-х до 6 відсотків, та з 7 до 10%.