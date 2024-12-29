Ипотека во время войны: как в Украине взять кредит на жилье и сколько это стоит

Содержание:

До войны украинский рынок ипотечного кредитования стремительно рос. Даже в 2020 году, несмотря на коронавирусную пандемию, количество кредитов выросло более чем на треть по сравнению с 2019 годом. Это стало возможным благодаря снижению процентных ставок, что стимулировало спрос на жилищные кредиты. Однако рынок обвалился после начала широкомасштабного вторжения России в 2022 году.

Однако по состоянию на декабрь 2024 года по денежному объему кредитов на жилье удалось обогнать не только прошлый год, но и довоенный 2021-й, который был самым успешным. В частности, по информации Минэкономики, с начала 2024 года украинцы взяли 8 515 кредитов на 14,6 млрд грн на приобретение жилья только по программе "єОселя".

Условия стандартной ипотеки

Условия стандартных ипотечных кредитов в Украине могут существенно отличаться в каждом отдельном банке. Кредит предоставляют гражданам от 18 до 70 лет, хотя некоторые банки устанавливают другие границы, например, от 23 до 65 лет.

Годовая процентная ставка напрямую зависит от учетной ставки Национального банка Украины, которая по состоянию на конец 2024 года составляет 13,5%. В итоге, стоимость ипотечного кредита на жилье колеблется в пределах от 14 до 30 процентов годовых.

Например, за кредит на жилье стоимостью 1 миллион гривен под 20% годовых придется уплатить банку 200 тысяч гривен в виде процентов за год. Стандартный первый взнос обычно составляет 30-40% от стоимости жилья, что в этом случае составит 300-400 тысяч гривен.

Погашение кредита осуществляется ежемесячно согласно графику платежей, а размер ежемесячного платежа зависит от ставки, суммы и срока кредитования. К примеру, при ставке 20% годовых и кредите на сумму 1 миллион гривен сроком на 20 лет, ежемесячный платеж будет составлять около 17 тысяч гривен.

Ставки по стандартным ипотечным кредитам могут быть как фиксированными, так и плавающими. У банков, которые имеют фиксированную ставку, она меняется только в первый год, поскольку учитывается реальная процентная ставка. Это показатель, который учитывает полную стоимость кредита, включая все дополнительные расходы: комиссии, страховые платежи, административные сборы и т.д.

Например, OTP Bank имеет фиксированную годовую ставку в 29,99% на ипотечный кредит на сумму от 200 до 750 тыс. грн на срок от 1 до 5 лет. В реальном измерении эта ставка составит от 36,47% до 42,79%. Однако по такой ставке кредит придется платить только первый год, после чего она вернется к показателю 29,99% годовых.

Банки с плавающей ставкой привязывают ее к индексу UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates), который отражает среднюю ставку по депозитам физических лиц в гривне. По состоянию на 25 декабря 2024 года UIRD составляет 12,83%.

К примеру, Банк Кредит Днепр предоставляет ипотечный кредит на сумму от 300 тыс. грн до 10 млн грн сроком до 25 лет, с фиксированной годовой ставкой 20% на первый год. Однако со второго года применяется годовой индекс UIRD, который, допустим, составит 13%, и маржа в 5,9%. Это означает, что со второго года процентная ставка по кредиту составит почти 19%, то есть на один процентный пункт меньше.

Оформление ипотеки по программе " єОселя"

Программа "єОселя" реализуется через десять банков-партнеров: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, BISbank, РадаБанк и Банк Кредит Днепр. Они предоставляют ипотечные кредиты под 3-7% годовых сроком от 1 до 25 лет на суммы от 100 тыс. грн до 12 млн грн.

Процентная ставка зависит от категории заемщика и его профессиональной деятельности. Кредит под 3% годовых предоставляется работникам государственного сектора, в частности:

Сектор безопасности и обороны (военные, правоохранители, работники ГСЧС, пограничной службы, СБУ и т.д.).

Работникам медицинской сферы (врачи, медсестры, работники государственных медицинских учреждений).

Педагогам (учителя, преподаватели, воспитатели государственных учебных заведений).

Ученым , работающим в государственных научных учреждениях.

У заемщиков не должно быть другого жилья или недвижимость, которая не соответствует санитарным нормам.

Кредит под 7% годовых доступен другим гражданам Украины при условиях:

Официальный доход, платежеспособность и возраст от 18 до 70 лет (на момент погашения кредита).

Отсутствие собственного жилья или наличие жилья, которое: менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи или расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.

Заемщик не находится в санкционных списках и не является участником других государственных программ по обеспечению жильем.

После регистрации и подачи заявки в приложении "Дія" банк начинает ее рассмотрение. Для этого нужно предоставить пакет документов, включающий паспорт, идентификационный код, справку о доходах, подтверждение трудоустройства в одной из льготных категорий, а также документы о семейном положении.

Параллельно необходимо выбрать жилье, которое можно приобрести по программе "єОселя". Программа позволяет покупать как новостройки, так и недвижимость на вторичном рынке, но оно должно соответствовать техническим требованиям банка и быть оцененным сертифицированным экспертом.

Стоит учитывать, что в первый год реальная ставка также будет выше 7 или 3 процентов. Например, реальная процентная ставка кредита на 25 лет на сумму в 1 млн грн от Sense Bank составляет 7,74% и 3,36%. Согласно программе, на 11-й год ставки по кредитам увеличатся с 3-х до 6 процентов, и с 7 до 10%.