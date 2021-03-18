Ипотека под 7%: первые итоги программы дешевых кредитов на жилье

По состоянию на 18 марта 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы " Доступна ипотека 7%" подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн. К программе подключились восемь государственных и коммерческих банков.

Кроме того, 57 заявок на участие в программе рассматриваются банками, причем как на первичном, так и вторичном рынке, на общую сумму 55,4 млн грн.

По данным пресс-службы, в настоящее время продолжается работа банков для полноценного запуска, в частности, модификации под программу собственных процедур, обучения персонала, разработке информационных материалов для потенциальных заемщиков и т.п.