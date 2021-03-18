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Ипотека под 7%: первые итоги программы дешевых кредитов на жилье

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 18 марта 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступна ипотека 7%" подписано 12 кредитных договоров на общую сумму 9,4 млн грн. К программе подключились восемь государственных и коммерческих банков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Кроме того, 57 заявок на участие в программе рассматриваются банками, причем как на первичном, так и вторичном рынке, на общую сумму 55,4 млн грн.

По данным пресс-службы, в настоящее время продолжается работа банков для полноценного запуска, в частности, модификации под программу собственных процедур, обучения персонала, разработке информационных материалов для потенциальных заемщиков и т.п.

По данным НБУ, в январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась и составила 13,8% на вторичном и 15,9% на первичном рынке. Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Как сообщало РБК-Украина, первые семь украинских банков 26 февраля подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых. Участниками программы стали государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а частные "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

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