Іпотека під 7%: перші підсумки програми дешевих кредитів на житло

Станом на 18 березня 2021 року уповноваженими банками з виконання державної програми " Доступна іпотека 7%" підписано 12 кредитних договорів на загальну суму 9,4 млн грн. До програми долучилися вісім державних та комерційних банків.

Крім того, 57 заявок на участь у програмі розглядаються банками, при чому як на первинному, так і вторинному ринку, на загальну суму 55,4 млн грн.

За даними прес-служби, наразі продовжується робота банків для повноцінного запуску, зокрема, модифікації під програму власних процедур, навчання персоналу, розробці інформаційних матеріалів для потенційних позичальників тощо.