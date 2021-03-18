Іпотека під 7%: перші підсумки програми дешевих кредитів на житло

Станом на 18 березня 2021 року уповноваженими банками з виконання державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 12 кредитних договорів на загальну суму 9,4 млн грн. До програми долучилися вісім державних та комерційних банків.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Крім того, 57 заявок на участь у програмі розглядаються банками, при чому як на первинному, так і вторинному ринку, на загальну суму 55,4 млн грн.
За даними прес-служби, наразі продовжується робота банків для повноцінного запуску, зокрема, модифікації під програму власних процедур, навчання персоналу, розробці інформаційних матеріалів для потенційних позичальників тощо.
За даними НБУ, у січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася та становила 13,8% на вторинному та 15,9% на первинному ринку. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.
Як повідомляло РБК-Україна, перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсації з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних. Учасниками програми стали державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а приватні "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк і Кредобанк.