Ипотека под 7%: в Минфине назвали дату выдачи первого кредита

Министерство финансов рассчитывает, что первые кредиты по программе "Доступная ипотека под 7%" будут выданы в начале марта 2021 года. Всего программой смогут воспользоваться 5 тысяч семей.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время выступления на форуме "Украина-30. Инфраструктура", которое транслировалось на Youtube.
"Думаю, первый кредит будет выдан в начале марта", - сказал он.
Как отметил министр, программой смогут воспользоваться украинцы с соответствующей деловой репутацией.
"В планах выдать 5 млрд гривен кредитов. И 5 тыс. семей потенциально уже в 2021 году смогут воспользоваться этой программой", - сообщил он.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 15 февраля внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.
Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.