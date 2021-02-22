Ипотека под 5% годовых: Зеленский назвал условия кредитного бума

"Ипотека в этом году под 7% будет. Как мы и обещали, в 2021 году она должна заработать", - сказал он.

По его словам, "не все так просто с этой ипотекой". "Мы полтора года боролись с тем, чтобы Национальный банк Украины снизил учетную ставку Сегодня она 6 (процентов, - ред.)", - отметил президент.

Зеленский заявил, что программу с каждым месяцем будут упрощать, "чтобы люди могли присоединиться к этой программе".

"В целом мы понимаем, что бум в Украине, бум кредитный и ипотечный, может быть, когда процент по кредитам будет 5, ипотека будет 5. Я считаю, что это наша мечта. Мы можем до нее дойти и обязательно дойдем", - сказал он.