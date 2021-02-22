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Іпотека під 5% річних: Зеленський назвав умови кредитного буму

Автор: Олександр Білоус

Кредитний бум в Україні наступить, коли ставки за кредитами, у тому числі іпотечними, знизяться до 5% річних. Це обов’язково відбудеться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам під час форуму Україна-30, яке транслювалося на Youtube.

"Іпотека в цьому році під 7% буде. Як ми й обіцяли, у 2021 році вона повинна запрацювати", - сказав він.

За його словами, "не все так просто з цією іпотекою".

"Ми півтора роки боролися з тим, щоб Національний банк України знизив облікову ставку Сьогодні вона 6 (відсотків, - ред.)", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що програму з кожним місяцем будуть спрощувати, "щоб люди могли долучитися до цієї програми".

"В цілому ми розуміємо, що бум в Україні, бум кредитний та іпотечний, може бути, коли відсоток по кредитах буде 5, іпотека буде 5. Я вважаю, що це наша мрія. Ми можемо до неї дійти і обов’язково дійдемо", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні 2020 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14% на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки за іпотекою становили 20,6% на вторинному та 21,5% на первинному.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.

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Новини України Володимир Зеленськийкредитипотека
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