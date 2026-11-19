iPhone Duo за 13 000 долларов и Samsung в золоте: смартфоны в стиле GTA 6 стоят как авто
К релизу Grand Theft Auto VI производители люксовой электроники представили лимитированные версии iPhone 18 Pro, iPhone Duo и Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - среди новинок есть и эксклюзивная модель от украинского бренда LISCHYNA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт бренда.
На волне релиза Grand Theft Auto VI рынок люксовой кастомизации пополнился лимитированными смартфонами на основе актуальных флагманов Apple и Samsung.
Компания Caviar выпустила неофициальную коллекцию Most Wanted, состоящую из четырех моделей смартфонов, каждая из которых будет выпущена тиражом всего 19 экземпляров. Свою версию складного iPhone Duo в стиле GTA VI Edition также представил украинский бренд LISCHYNA.
Лимитированная коллекция Most Wanted от Caviar
Most Wanted объединяет четыре варианта смартфонов, оформление которых отсылает в атмосферу Майами и механик Grand Theft Auto VI, хотя официальной лицензии производитель не заявляет.
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представлены в двух вариантах - розовом Neon Vice и черно-золотом Gangster с рельефным изображением пистолета Beretta 92FS и пальмовыми листьями.
iPhone Duo Pink Alligator получил титановый корпус, розовую кожу крокодила и плашку с шестью звездами розыска.
Samsung Galaxy Fold8 Ultra Ocean Drive получил титановую рамку и практически полностью позолоченную 24-каратным золотом заднюю панель с шестью звездами.
Стоимость моделей коллекции колеблется от 11 130 до 15 630 долларов в зависимости от версии и объема памяти, а каждый дизайн выпущен ограниченным тиражом - всего 19 экземпляров.
Из-за металлических и рельефных элементов на задней панели такие устройства теряют поддержку беспроводной зарядки и MagSafe.
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iPhone Duo GTA VI Edition от украинского бренда LISCHYNA
Свою версию складывающегося iPhone Duo в стилистике Grand Theft Auto VI представил и украинский бренд LISCHYNA. Вместо плоской графики разработчики создали объемную композицию на задней панели из черного карбона.
Оформление содержит золотые рельефы главных героев культовой игры, элементы городского окружения (в том числе здания, пальмы и вертолет), декоративные камни и цветную ювелирную эмаль на логотипе GTA VI.
Примерная стоимость модели стартует от 11 000 долларов, а клиентам также доступен интерактивный конфигуратор для индивидуального подбора материалов и отделки.