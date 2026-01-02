iPhone Air 2 може отримати ключові функції iPhone 17 Pro: що відомо

Випарна камера для охолодження і підвищення продуктивності

На перший погляд, додавання випарної камери в iPhone 17 Pro може здатися не найпомітнішою інновацією. Проте, ця функція виявилася затребуваною після того, як iPhone 15 Pro і 16 Pro стикалися з проблемами перегріву.

Згідно зі звітом The Information за листопад, Apple планує використовувати випарну камеру і в iPhone Air 2.

Apple пояснює, що нова внутрішня архітектура iPhone включає власну випарну камеру, яка покращує розсіювання тепла і підвищує продуктивність. Деіонізована вода всередині камери закріплена лазерним зварюванням в алюмінієвому корпусі для відведення тепла від потужного процесора A19 Pro.

Далі тепло розподіляється суцільнометалевим алюмінієвим корпусом, що забезпечує стабільну роботу пристрою і комфортне відчуття під час утримання смартфона.

Простіше кажучи, випарна камера дає змогу iPhone підтримувати високу продуктивність без перегріву, що особливо важливо під час ігор або зйомки фото.

Випарна камера для охолодження і підвищення продуктивності (фото: 9to5Mac)

Друга задня камера

Очікується, що iPhone Air 2 отримає одну з додаткових задніх камер iPhone 17 Pro.

Кілька авторитетних джерел підтверджують можливість додавання другої камери, проте точно невідомо, який саме об'єктив отримає Air 2.

iPhone 17 оснащений двома камерами, і другим модулем є ультраширококутний об'єктив. З цієї причини саме його перенесення в iPhone Air 2 здається найбільш імовірним.

Проте Apple може вибрати і телеоб'єктив, який традиційно асоціюється з моделями "Pro". Початковий iPhone Air позиціонувався як пристрій з "потужністю Pro", тому додавання телеоб'єктива може відповідати цій стратегії.

У будь-якому разі, шанувальники iPhone Air сподіваються, що поява другої камери зробить пристрій популярнішим серед тих, хто планує оновлення - і в Air 2 є всі шанси на успішне майбутнє.

Як може виглядати розташування камер в iPhone Air 2 (фото: 9to5Mac)