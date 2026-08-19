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iPhone 18 Pro Max отримає ексклюзивну камеру: що відомо

16:32 19.08.2026 Ср
2 хв
Смартфон матиме змінну діафрагму Sony
aimg Ольга Завада
Apple впровадить змінну діафрагму лише у Pro Max (фото: Unsplash)

Apple готує неприємний сюрприз для тих, хто не хоче великий iPhone. Змінна діафрагма, яку роками чекали у Pro-моделях, може стати ексклюзивом iPhone 18 Pro Max.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Деталі витоку

Авторитетний інсайдер, відомий під ніком Ice Universe, заявив у Weibo, що саме iPhone 18 Pro Max "ексклюзивно отримає змінну діафрагму".

За його словами, користувачам доведеться "змиритися з більшою вагою та габаритами гаджета заради безкомпромісної якості зйомки".

Інформацію підтверджує червневий витік внутрішньої документації індійського постачальника Apple - Tata Electronics.

У файлах згадується, що флагман отримає новий сенсор Sony IMX905 із підтримкою фізичної зміни діафрагми, тоді як молодша модель iPhone 18 Pro у документах взагалі не фігурує.

Що змінить поява змінної діафрагми?

Починаючи з iPhone 14 Pro і до iPhone 17 Pro, Apple використовувала фіксовану діафрагму ƒ/1.78, яка залишається максимально відкритою за будь-яких умов.

Впровадження рухомого механізму дозволить:

Контролювати глибину різкості: фізично коригувати розмиття фону (ефект боке) без використання програмних алгоритмів.

Покращити чіткість: адаптувати діафрагму під яскраве денне світло або складні сценарії зйомки, як у повнокадрових дзеркальних фотоапаратах.

Отримати більш точний фокус: уникати розмиття груп людей чи близьких об'єктів за рахунок звуження отвору об'єктива.

Останній раз Apple розділяла камери у флагманських моделях під час релізу iPhone 15 Pro, коли лише версія Pro Max отримала тетрапризматичний телеоб'єктив із 5-кратним зумом.

Очікується, що офіційний анонс лінійки iPhone 18 відбудеться вже наступного місяця разом із першим складаним смартфоном компанії - iPhone Ultra.

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