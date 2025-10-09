UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

iPhone 17 позбувся головної функції камери, яку вже використовують смартфони Google

iPhone 17 без функції, яка допомагає Google боротися з фейками (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Коли Apple представила серію iPhone 17 і оновлення iOS 26, компанія не впровадила функцію, яка вже стала стандартом для флагманів Google Pixel 10. Йдеться про технологію, що дає змогу розрізняти реальні та згенеровані AI зображення - важливий захід захисту від цифрових підробок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNET.

Google впровадив систему C2PA для захисту контенту

У смартфонах Pixel 10 Google реалізував технологію C2PA (Коаліція за походження та автентичність контенту) - це міжнародна ініціатива, створена для ідентифікації зображень, створених або змінених за допомогою ШІ. Система допомагає користувачам відрізняти справжні фото від підробок.

Проблема дезінформації, пов'язаної з контентом на основі ШІ, зростає - особливо на тлі того, як швидко вдосконалюються інструменти генерації зображень.

Apple при цьому не входить до числа компаній, що підтримують C2PA. Але ж мільйони iPhone - це одні з найпопулярніших пристроїв для зйомки фото і відео у світі. Експерти вважають, що настав час Apple впровадити аналогічну систему і в свої камери.

Фото, зроблене на Pixel 10 Pro XL, містить інформацію C2PA, що вказує на використання інструментів ШІ (фото: CNET)

Як працює C2PA

Ініціатива C2PA, запущена Adobe, дає змогу "позначати" зображення спеціальними метаданими - контентними сертифікатами, які фіксують, чи було фото згенеровано або відредаговано за допомогою ШІ. Google - активний учасник проекту.

Починаючи з Pixel 10, кожна фотографія, знята на камеру смартфона, автоматично отримує мітку C2PA. Якщо користувач редагує знімок у додатку Google Photos за допомогою інструментів на базі ШІ, система додає позначку "Відредаговано за допомогою ШІ".

В інтерфейсі Google Photos з'явилася нова секція "Як це було зроблено", де відображається інформація про походження зображення: наприклад, "Знято камерою" - якщо фото зроблене камерою, або "Відредаговано за допомогою інструментів ШІ" - якщо застосовувалися ШІ-інструменти.

При використанні інструменту описового редагування в Google Photos з'являється позначка "Відредаговано за допомогою інструментів ШІ" (фото: CNET)

ШІ вже вбудований у кожне фото, але важливе прозоре маркування

Варто зазначити, що елементи штучного інтелекту використовуються практично в кожній сучасній фотографії - від розпізнавання сцен до об'єднання кадрів з різною експозицією. Однак Google відзначає тільки ті випадки, коли застосовувалися генеративні ШІ-інструменти.

Хоча реалізація поки що не ідеальна - не всі функції Google Photos коректно відображають мітки C2PA - компанія робить головне: додає інформацію про походження навіть до "чистих" знімків.

Як пояснив керівник із продукту в команді Pixel, Айзек Рейнольдс, мета Google - не просто позначити, що фото редагувалося за допомогою ШІ, а зробити наявність C2PA-інформації стандартом.

"Ми просто намагаємося заповнити ринок знімками з мітками, щоб наявність цієї інформації стала нормою", - зазначив Рейнольдс.

Чому Apple варто приєднатися до ініціативи

Якби Apple впровадила C2PA для всіх фотографій, зроблених на iPhone, це стало б важливим кроком для всієї індустрії. Масова поява зображень із сертифікатами допомогла б виробити у користувачів звичку перевіряти справжність фото.

Google і Samsung вже використовують подібні технології: пристрої Galaxy додають водяний знак "AI" і мітку C2PA до матеріалів, створених за допомогою нейромереж.

Поки що Apple не значиться серед учасників коаліції C2PA, і очікувати швидкого впровадження цієї технології складно. Однак експерти впевнені: вплив компанії на ринку настільки великий, що її участь могла б прискорити глобальний перехід до прозорості у сфері цифрового контенту.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleGoogleШтучний інтелект