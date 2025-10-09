ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

iPhone 17 лишился главной функции камеры, которую уже используют смартфоны Google

Четверг 09 октября 2025 11:20
iPhone 17 лишился главной функции камеры, которую уже используют смартфоны Google iPhone 17 без функции, которая помогает Google бороться с фейками (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Когда Apple представила серию iPhone 17 и обновление iOS 26, компания не внедрила функцию, которая уже стала стандартом для флагманов Google Pixel 10. Речь идет о технологии, позволяющей различать реальные и сгенерированные AI изображения - важной мере защиты от цифровых подделок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNET.

Google внедрил систему C2PA для защиты контента

В смартфонах Pixel 10 Google реализовал технологию C2PA (Коалиция за происхождение и подлинность контента) - это международная инициатива, созданная для идентификации изображений, созданных или измененных с помощью ИИ. Система помогает пользователям отличать подлинные фото от подделок.

Проблема дезинформации, связанной с контентом на основе ИИ, растет - особенно на фоне того, как быстро совершенствуются инструменты генерации изображений.

Apple при этом не входит в число компаний, поддерживающих C2PA. А ведь миллионы iPhone - это одни из самых популярных устройств для съемки фото и видео в мире. Эксперты считают, что пришло время Apple внедрить аналогичную систему и в свои камеры.

iPhone 17 лишился главной функции камеры, которую уже используют смартфоны GoogleФото, сделанное на Pixel 10 Pro XL, содержит информацию C2PA, указывающую на использование инструментов ИИ (фото: CNET)

Как работает C2PA

Инициатива C2PA, запущенная Adobe, позволяет "помечать" изображения специальными метаданными - контентными сертификатами, которые фиксируют, было ли фото сгенерировано или отредактировано с помощью ИИ. Google - активный участник проекта.

Начиная с Pixel 10, каждая фотография, снятая на камеру смартфона, автоматически получает метку C2PA. Если пользователь редактирует снимок в приложении Google Photos с помощью инструментов на базе ИИ, система добавляет пометку "Отредактировано с помощью ИИ".

В интерфейсе Google Photos появилась новая секция "Как это было сделано", где отображается информация о происхождении изображения: например, "Снято камерой" - если фото сделано камерой, или "Отредактировано с помощью инструментов ИИ" - если применялись ИИ-инструменты.

iPhone 17 лишился главной функции камеры, которую уже используют смартфоны GoogleПри использовании инструмента описательного редактирования в Google Photos появляется отметка "Отредактировано с помощью инструментов ИИ" (фото: CNET)

ИИ уже встроен в каждое фото, но важно прозрачное маркирование

Стоит отметить, что элементы искусственного интеллекта используются практически в каждой современной фотографии - от распознавания сцен до объединения кадров с разной экспозицией. Однако Google отмечает только те случаи, когда применялись генеративные ИИ-инструменты.

Хотя реализация пока не идеальна - не все функции Google Photos корректно отображают метки C2PA - компания делает главное: добавляет информацию о происхождении даже к "чистым" снимкам.

Как пояснил руководитель по продукту в команде Pixel, Айзек Рейнольдс, цель Google - не просто обозначить, что фото редактировалось с помощью ИИ, а сделать наличие C2PA-информации стандартом.

"Мы просто пытаемся заполнить рынок снимками с метками, чтобы наличие этой информации стало нормой", - отметил Рейнольдс.

Почему Apple стоит присоединиться к инициативе

Если бы Apple внедрила C2PA для всех фотографий, сделанных на iPhone, это стало бы важным шагом для всей индустрии. Массовое появление изображений с сертификатами помогло бы выработать у пользователей привычку проверять подлинность фото.

Google и Samsung уже используют подобные технологии: устройства Galaxy добавляют водяной знак "AI" и метку C2PA к материалам, созданным с помощью нейросетей.

Пока что Apple не числится среди участников коалиции C2PA, и ожидать быстрого внедрения этой технологии сложно. Однако эксперты уверены: влияние компании на рынке настолько велико, что ее участие могло бы ускорить глобальный переход к прозрачности в сфере цифрового контента.

