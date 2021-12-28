В iPhone 13 обнаружили серьезную ошибки в iOS 15. Пользователи лишились важной функции

Как выяснилось, причина в недоработке операционной системы iOS 15.

"В iPhone 13 найдена серьезная программная проблема. Из-за недоработок iOS 15 новейшие флагманы Apple лишились функции шумоподавления, которая отсекает фоновые шумы во время телефонного разговора. Эта возможность дебютировала в iPhone 4 в 2010 году и успешно работает на всех смартфонах Apple до iPhone 12 включительно", - пишет издание.

Она должна была работать и на iPhone 13, однако в новейших устройствах не предусмотрена функция шумоподавления.

Как стало известно, проблему обнаружил один из пользователей Rediit. Он связался со службой поддержки Apple, которая сообщила, что инженеры компании уже работают над решением проблемы.

Другой пользователь отметил, что эта проблема присуща iPhone 13, начиная с самых первых выпусков iOS 15. По его словам, она также создает проблемы с эхом в CarPlay при голосовых звонках с iPhone 13. Он заявил, что неоднократно жаловался на проблему сотрудникам Apple, которые в свою очередь отвечали, что это известная проблема, и компания работает над ее устранением, но не называли даже примерные сроки выпуска обновления.