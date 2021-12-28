В iPhone 13 виявили серйозну помилки в iOS 15. Користувачі втратили важливу функцію

Як з'ясувалося, причина в недоробці операційної системи iOS 15.

"В iPhone 13 знайдена серйозна програмна проблема. Через недоробки iOS 15 новітні флагмани Apple позбулися функції шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови. Ця можливість дебютувала в iPhone 4 в 2010 році і успішно працює на всіх смартфонах Apple до iPhone 12 включно", - пише видання.

Вона повинна була працювати і на iPhone 13, проте в новітніх пристроях не передбачена функція шумозаглушення.

Як стало відомо, проблему виявив один з користувачів Rediit. Він зв'язався зі службою підтримки Apple, яка повідомила, що інженери компанії вже працюють над вирішенням проблеми.

Інший користувач зазначив, що ця проблема властива iPhone 13, починаючи з найперших випусків iOS 15. За його словами, вона також створює проблеми з луною в CarPlay при голосових дзвінках з iPhone 13. Він заявив, що неодноразово скаржився на проблему співробітникам Apple, які в свою чергу відповідали, що це відома проблема, і компанія працює над її усуненням, але не називали навіть приблизні терміни випуску оновлення.