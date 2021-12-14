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Цифровое наследие, конфиденциальность и безопасность детей: Apple выпустила обновления для iPhone

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США, Вторник 14 декабря 2021 10:03
Цифровое наследие, конфиденциальность и безопасность детей: Apple выпустила обновления для iPhone Фото: Apple выпустила обновления (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Компания Apple выпустила некоторые обновления iOS 15.2. Теперь владельцы iPhone могут назначить цифровых наследников, обезопасить детей и посмотреть отчеты о конфиденциальности приложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Среди обновлений программа Digital Legacy ("Цифровое наследие"). Она позволяет назначить цифровых наследников, которые получат доступ к учетной записи iCloud в случае смерти владельца iPhone.

Также обновлены отчеты о конфиденциальности. В "Настройках" можно увидеть, как часто приложения получали доступ к геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам за последние семь дней.

Третье новое обновление касается безопасности детей. Однако оно пока доступно только в США. В iMessage можно размыть фотографии обнаженных людей.

Еще одно обновление позволяет посмотреть, какие детали на iPhone были заменены, а также использовали ли оригинальные запчасти Apple. Функция доступна в "Настройках" в разделе об устройстве. Но функция недоступна, если ничего не меняли.

Напомним, капитализация американской компании Apple может превысить 3 трлн долларов. На торгах в понедельник ее акции подорожали на 1%, в результате капитализация корпорации достигла 2,96 трлн долларов.

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