Цифровое наследие, конфиденциальность и безопасность детей: Apple выпустила обновления для iPhone
Компания Apple выпустила некоторые обновления iOS 15.2. Теперь владельцы iPhone могут назначить цифровых наследников, обезопасить детей и посмотреть отчеты о конфиденциальности приложений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Среди обновлений программа Digital Legacy ("Цифровое наследие"). Она позволяет назначить цифровых наследников, которые получат доступ к учетной записи iCloud в случае смерти владельца iPhone.
Также обновлены отчеты о конфиденциальности. В "Настройках" можно увидеть, как часто приложения получали доступ к геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам за последние семь дней.
Третье новое обновление касается безопасности детей. Однако оно пока доступно только в США. В iMessage можно размыть фотографии обнаженных людей.
Еще одно обновление позволяет посмотреть, какие детали на iPhone были заменены, а также использовали ли оригинальные запчасти Apple. Функция доступна в "Настройках" в разделе об устройстве. Но функция недоступна, если ничего не меняли.
Напомним, капитализация американской компании Apple может превысить 3 трлн долларов. На торгах в понедельник ее акции подорожали на 1%, в результате капитализация корпорации достигла 2,96 трлн долларов.