Какие новинки показала Apple на презентации 2019: обзор

Фото: презентация Apple (скрин трансляции )

Apple на презентации 2019 покажет новые iPhone и другие гаджеты

Компания Apple сегодня проводит ежегодную презентацию, в рамках которой будут представлены новые iPhone. Как правило, сентябрьские презентации не ограничиваются новой линейкой смартфонов, поэтому РБК-Украина внимательно следит за анонсами новинок из Купертино.

Apple запускает сервис для геймеров

Тим Кук в приветственной речи сперва назвал три кита, на которых стоит компания - железо, софт и сервисы. Затем продолжил темой игр, представив новый сервис Apple Arcade.

Сервис будет доступен вместе с iOS 13, он предоставит пользователям неограниченный доступ к библиотеке мобильных игр по подписке. Среди первых игр будут выпущены проекты от известных студий, включая Konami и Capcom. Часть игр выйдет эксклюзивно для Arcade.

Далее представители японской Konami показали возможности казуальной игры, которая доступна на сервисе Arcade. Стоимость подписки составит 5 долларов в месяц. Игровой сервис начнет работу 19 сентября, на старте будут доступны 150 игр.

Apple Arcade преподносится как новинка, которая превратит, например, iPad в игровую консоль.

Мероприятие Apple началась с небольшого презентационного ролика, после чего на сцену вышел генеральный директор компании Тим Кук, который, как обычно, подчеркнул инновационность новинок Apple.

Тем временем на входе в театре Стива Джобса собралась внушительная очередь.

One thing you can do while waiting in an extremely sunny glass circle with the entire tech media is take panorama photos pic.twitter.com/fJyOvQ7HAO — nilay patel (@reckless) September 10, 2019

На главное мероприятие компании приехал сооснователь Apple Стив Возняк.

Ready for the #AppleEvent with the Squad pic.twitter.com/8P7TNUn9ru — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) September 10, 2019

Перед самой презентацией Apple закрыла свой онлайн магазин, а фирменный Apple Store в Нью-Йорке стал разноцветным. Предположительно, это намек на новые цвета корпуса iPhone 11 - ожидается зеленый и фиолетовый.

Фото: фирменный Apple Store в Нью-Йорке (из открытых источников)

Что представит Apple на сегодняшней презентации

Как правило, IT-гиганты, в том числе Apple, не упускают возможность намекнуть на то, что будет на презентации, в приглашении, которое рассылается журналистам. На этот раз дизайнеры нарисовали разноцветный логотип компании. Это может свидетельствовать о том, что компания представит iPhone с радужным логотипом.

Фото: логотип iPhone в приглашениях на презентацию

Кроме того, сегодня ожидается выход операционной системы iOS 13, среди главных особенностей которой называют темную тему, более функциональный редактор изображений, а также обновление Face ID и новый дизайн карт.

Также обновления затронут смарт-часы Apple Watch. Ожидается, что компания представит обновление для ПО и пятое поколение часов, которые будут выпускаться в корпусах из керамики и титана.

Не исключено, что Apple покажет сегодня новые MacBook и iPad. Многочисленные утечки говорят о том, что диагональ нового MacBook Pro составит 16 дюймов, а экраны бюджетных iPad увеличатся до 10,2 дюйма. Также беспроводные наушники AirPods могут получить функцию шумоподавления и защиту от воды.