iOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюють

Apple Games (єдиний центр для ігор)

Уперше в історії iPhone отримає окремий додаток для ігор - Apple Games. Він стане аналогом уже звичних медіасервісів на кшталт Apple TV, Apple Music або Apple Podcasts.

Що пропонує новий додаток:

Головна вкладка (Home) показуватиме персональні рекомендації, важливі події в іграх і швидкий доступ до ваших улюблених тайтлів

Arcade - контент з підписки Apple Arcade, аналогічно тому, що зараз представлено в App Store

Play Together - спільні ігри, челенджі та активність друзів по Game Center

Library - ваша особиста колекція ігор, досягнення і збереження.

Apple Games з'явиться не тільки на iPhone, а й на iPad і Mac вже цієї осені.

Apple Games app (фото: Apple)

Preview

Інше важливе нововведення - додаток Preview, який досі був ексклюзивом macOS. В iOS 26 він стане доступним і на iPhone, і на iPad.

Можливості додатка:

Перегляд і редагування PDF-документів і зображень з iCloud, пам'яті пристрою або файлового менеджера

Інструменти редагування: обрізка, поворот, масштабування

Сканування документів

Автозаповнення PDF-форм

Створення нових зображень з нуля або з буфера обміну.

Preview використовує оновлений інтерфейс перегляду документів, уперше представлений в iPadOS 18, і відкриватиметься за замовчуванням для відповідних форматів із додатка Файли.

Додаток Preview (фото: Apple)

Що це означає

З виходом iOS 26 Apple продовжує розширювати екосистему вбудованих додатків.

Apple Games посилює позиції компанії в мобільному геймінгу, пропонуючи гравцям більш зручну навігацію і соціальні функції.

А Preview робить роботу з документами на iPhone і iPad значно зручнішою, наближаючи досвід до macOS.