iOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюють

Хоча більшість користувачів, імовірно, запам'ятають iOS 26 за візуальним редизайном Liquid Glass, оновлення принесе і два нові системні додатки, які з'являться на головному екрані iPhone вже цієї осені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Уперше в історії iPhone отримає окремий додаток для ігор - Apple Games. Він стане аналогом уже звичних медіасервісів на кшталт Apple TV, Apple Music або Apple Podcasts.
Що пропонує новий додаток:
Apple Games з'явиться не тільки на iPhone, а й на iPad і Mac вже цієї осені.
Інше важливе нововведення - додаток Preview, який досі був ексклюзивом macOS. В iOS 26 він стане доступним і на iPhone, і на iPad.
Можливості додатка:
Preview використовує оновлений інтерфейс перегляду документів, уперше представлений в iPadOS 18, і відкриватиметься за замовчуванням для відповідних форматів із додатка Файли.
З виходом iOS 26 Apple продовжує розширювати екосистему вбудованих додатків.
Apple Games посилює позиції компанії в мобільному геймінгу, пропонуючи гравцям більш зручну навігацію і соціальні функції.
А Preview робить роботу з документами на iPhone і iPad значно зручнішою, наближаючи досвід до macOS.
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