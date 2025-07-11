iOS 26 добавит два новых приложения на iPhone. Зачем они нужны и как работают

Хотя большинство пользователей, вероятно, запомнят iOS 26 по визуальному редизайну Liquid Glass, обновление принесет и два новых системных приложения, которые появятся на главном экране iPhone уже этой осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Впервые в истории iPhone получит отдельное приложение для игр - Apple Games. Оно станет аналогом уже привычных медиасервисов вроде Apple TV, Apple Music или Apple Podcasts.
Что предлагает новое приложение:
Apple Games появится не только на iPhone, но и на iPad и Mac уже этой осенью.
Другое важное нововведение - приложение Preview, которое до сих пор было эксклюзивом macOS. В iOS 26 оно станет доступным и на iPhone, и на iPad.
Возможности приложения:
Preview использует обновленный интерфейс просмотра документов, впервые представленный в iPadOS 18, и будет открываться по умолчанию для соответствующих форматов из приложения Файлы.
С выходом iOS 26 Apple продолжает расширять экосистему встроенных приложений.
Apple Games усиливает позиции компании в мобильном гейминге, предлагая игрокам более удобную навигацию и социальные функции.
А Preview делает работу с документами на iPhone и iPad значительно удобнее, приближая опыт к macOS.
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