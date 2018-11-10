У Йорданії внаслідок повені загинули 9 людей

Ілюстративне фото (Цур Нецер)

Серед жертв дитина

У йорданській провінції Мадаба щонайменше 9 людей загинули внаслідок повені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначається, повінь забрала життя щонайменше 9 осіб. Серед жертв - дитина.

"В провінції Мадаба маленька дівчинка загинула, коли машину її сім'ї змило повеневими водами. Рятувальники і дайвери шукають інших зниклих безвісти", - йдеться в повідомленні.

Наразі в країні тривають рятувальні операції. Повідомляється, що 60 осіб вдалося врятувати, 9 з них доставили в лікарню.

Крім того, багато шосе затоплено, рух транспорту ускладнений.

Нагадаємо, що в Італії внаслідок повеней загинули 30 людей. Число жертв збільшилося після того, як були виявлені тіла дев'яти осіб, членів однієї сім'ї, серед них діти одного, двох і 15 років. Річка, що розлилася, знесла їх будинок.

Раніше РБК-Україна писало про 10 загиблих в результаті повені в Італії.