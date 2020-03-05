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Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором

Новости » Политика     05.03.2020 - 22:37
Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором
Фото: Сергей Ионушас (facebook com sergii ion)

По словам Сергея Ионушаса, президент пока не вносил представление о его назначении на должность генпрокурора

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас заявил, что президент Владимир Зеленский пока не вносил представление о его назначении на должность генерального прокурора Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что согласно Конституции, представление вносит президент, а Верховная рада или фракция поддерживают это решение, или нет.

"Согласно Конституции, представление (о назначении генпрокурора - ред.) вносит президент Украины. Это его решение. А Верховная рада ли фракция или поддерживают это решение, или нет. Если мы говорим о решении, то эта инициатива может быть и должна быть исключительно со стороны Владимира Александровича (Зеленского - ред.)", - заявил Ионушас.

Депутат также отметил, что его кандидатуру на заседании фракции выдвинул один из его коллег. Хотя кто именно, не уточнил.

Напомним, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил, что во время заседания фракции не прозвучали фамилии других вероятных кандидатов на должность генпрокурора, кроме народного депутата Сергея Іонушаса.

Кроме того, 5 марта Верховная рада украины в ходе внеочередного заседания выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Отставку генпрокурора поддержали 263 народных депутатов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийГПУСергей Ионушас
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