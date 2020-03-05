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Іонушас прокоментував своє можливе призначення генпрокурором

Новини » Політика     05.03.2020 - 22:37
Іонушас прокоментував своє можливе призначення генпрокурором
Фото: Сергій Іонушас (facebook com sergii ion)

За словами Сергія Іонушаса, президент наразі не вносив подання про його призначення на посаду генпрокурора

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас заявив, що президент Володимир Зеленський наразі не вносив подання про його призначення на посаду генерального прокурора України, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що відповідно до Конституції, подання вносить президент, а Верховна рада чи фракція підтримують це рішення, або ні.

"Відповідно до Конституції, подання (про призначення генпрокурора - ред.) вносить президент України. Це його рішення. А Верховна рада чи фракція або підтримують це рішення, або ні. Якщо ми кажемо про рішення, то ця ініціатива може бути і повинна бути виключно з боку Володимира Олександровича (Зеленського - ред.)", - заявив Іонушас.

Депутат також зазначив, що його кандидатуру на засіданні фракції висунув один з його колег. Хоча хто саме, не уточнив.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що під час засідання фракції не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, крім народного депутата Сергія Іонушаса.

Крім того, 5 березня Верховна рада в ході позачергового засідання висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутатів.

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