В Ионическом море пропал вертолет НАТО

Вертолет, который участвует в постоянной морской группе НАТО, исчез в море к западу от острова Кефалония (Греция). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Ekathimerini.

Вертолет исчез с радаров, когда был в итальянском воздушном пространстве. Сейчас итальянский и турецкий фрегаты ищут пропавших членов экипажа, которых 6.

Добавим, вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Разведывательная операция с участием вертолета началась в среду в греческих водах, в ней сначала принимал участие и греческий фрегат, который остался в водах Греции.

Напомним, на Филиппинах во время взлета из международного аэропорта Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air с медиками. В самолете, который направлялся в Японию находились три члена экипажа, трое медиков, пациент и сопровождающий.

Также ранее сообщалось, что над Черным морем в районе оккупированной Феодосии пропал российский истребитель Су-27. Он выполнял плановый полет. Предварительно, самолет упал в море вблизи побережья оккупированного Крыма, а российские военнослужащие зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка.

Напомним, в январе в Афганистане разбился самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.