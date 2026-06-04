Inzhur запустив застосунок для інвестицій у нерухомість та облігації: як він працює

Інвестиції в українську нерухомість та облігації тепер доступні у форматі мобільного банкінгу. Лідер ринку спільного інвестування Inzhur запустив власний застосунок для iOS та Android із широкими можливостями керування активами та аналітики.
Як повідомляє РБК-Україна, сервіс із простим інтерфейсом уже можна завантажити в App Store та Google Play.
Застосунок Inzhur став загальнодоступним 2 червня і вже за перші два дні його встановили більше 15 000 користувачів.
"Ми хочемо навчити інвестуванню мільйон людей вже до кінця 2028 року. Цьому присвячено багато з того, що робить Inzhur: інтуїтивно зрозумілий для кожного застосунок вже зараз, навчальні курси найближчим часом, повна прозорість з першого дня діяльності", - говорить засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій.
Він наголошує: інвестиції “мають бути прибутковими, щоб їх хотілося робити - і цілком зрозумілими, щоб їм довіряли”.
“Вважаю, що команді Inzhur вдається дотримуватися обох умов, зокрема завдяки новому застосунку”, - додає Журжій.
Застосунок Inzhur зберігає всі звичні функції інвестування, але значно розширює їхні можливості та зручність:
Додаток Inzhur уже в топах завантажень (скриншот/Inzhur)
З Inzhur інвестори вже мають можливість вкладатися у велику комерційну нерухомість за найдоступнішою ціною цінних паперів на ринку, а також у кращий каталог ОВДП в Україні, який серед іншого містить випуски облігацій з унікально вигідними умовами.
Із застосунком таке інвестування стає не просто прибутковим, а ще й дуже зручним та швидким.
До слова, у команди Inzhur великі плани щодо можливостей свого застосунку.
"Ми вже зараз пропонуємо повністю функціональне рішення, але, як ключовий драйвер українського ринку доступних інвестицій, ми не збираємося стояти на місці, бо бачимо у ньому величезний потенціал", - коментує СЕО Inzhur.
"Нові інвестиційні продукти та інструменти, свіжі функції - те, що вже активно розробляється. Багато з того, що ми вже запланували, з’явиться в Україні вперше, як це вже неодноразово траплялося з пропозиціями Inzhur”, - підкреслює Журжій.
Inzhur - інвестиційна компанія, з якою всі українці та українки можуть інвестувати у велику прибуткову нерухомість від 10 грн, а також в облігації з найкращого каталогу України.
З фондами нерухомості Inzhur інвестори заробляють на дивідендах і капіталізації активів, а з пропозицією Inzhur щодо облігацій - на відсотках за купонами.
Застосунок Inzhur доступний для завантаження в App Store та Google Play.