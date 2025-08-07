Inzhur придбає ТРЦ за 36 млн доларів: що відомо про угоду

1 серпня засновник і СЕО інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій оголосив, що компанія знаходиться на вирішальних етапах угоди з придбання торгово-розважального центру в одному з обласних центрів заходу України. Ця угода стане рекордною для Inzhur, а ТРЦ - першим в історії України об'єктом такого класу, яким спільно володітимуть тисячі звичайних українок і українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

За словами Андрія Журжія, зараз проводяться фінансовий, юридичний та технічний аудити об'єкта, а також готуються документи для Антимонопольного комітету - для отримання дозволу на придбання. Inzhur планує остаточно оформити угоду восени 2025 року.

Місто і назву ТРЦ підприємець поки не озвучує з міркувань безпеки бізнесу, але вже поділився важливими для інвесторів Inzhur даними: це діючий об'єкт, який щороку впевнено генерує 15% у доларах США чистого операційного прибутку, а вартість його придбання складе приблизно 36 млн доларів. За словами Андрія Журжія, це найдорожчий діючий об'єкт серед тих, що Inzhur не побудував самостійно, а купує вже діючими.

Джерелом фінансування угоди стануть роздрібні інвестиції співвласників фондів Inzhur: компанія вже оголосила про нову емісію інвестиційних сертифікатів фонду Inzhur Supermarket на 250 млн грн, а більшу частину коштів залучить з фонду Inzhur Ocean, який володіє 574,8 млн грн активів, вкладених в ОВДП.

"Вся комерційна нерухомість, яка належить фондам Inzhur, діюча і та, що будується просто зараз - профінансована інвесторами Inzhur, якими можуть бути всі громадяни та громадянки України. Купуючи інвестиційні сертифікати будь-якого нашого фонду, інвестори стають співвласниками всього майна фонду і отримують прибуток від орендних платежів і зростання вартості об'єктів пропорційно кількості придбаних сертифікатів - так працює український ринок REIT (Real Estate Investment Trust, фонди нерухомості). ТРЦ, який готується придбати Inzhur, також не є винятком", - розповіли в прес-службі Inzhur.