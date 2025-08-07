ua en ru
Inzhur приобретет ТРЦ за 36 млн долларов: что известно о сделке

Украина, Четверг 07 августа 2025 16:04 promo
Inzhur приобретет ТРЦ за 36 млн долларов: что известно о сделке Фото: основатель и СЕО инвестиционной компании Inzhur Андрей Журжий (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

1 августа основатель и СЕО инвестиционной компании Inzhur Андрей Журжий объявил, что компания находится на решающих этапах сделки по приобретению торгово-развлекательного центра в одном из областных центров запада Украины. Эта сделка станет рекордной для Inzhur, а ТРЦ - первым в истории Украины объектом такого класса, которым совместно будут владеть тысячи обычных украинок и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

По словам Андрея Журжия, сейчас проводятся финансовый, юридический и технический аудиты объекта, а также готовятся документы для Антимонопольного комитета - для получения разрешения на приобретение. Inzhur планирует окончательно оформить сделку осенью 2025 года.

Город и название ТРЦ предприниматель пока не озвучивает из соображений безопасности бизнеса, но уже поделился важными для инвесторов Inzhur данными: это действующий объект, который ежегодно уверенно генерирует 15% в долларах США чистой операционной прибыли, а стоимость его приобретения составит примерно 36 млн долларов. По словам Андрея Журжия, это самый дорогой действующий объект среди тех, которые Inzhur не построил самостоятельно, а покупает уже действующими.

Источником финансирования сделки станут розничные инвестиции совладельцев фондов Inzhur: компания уже объявила о новой эмиссии инвестиционных сертификатов фонда Inzhur Supermarket на 250 млн грн, а большую часть средств привлечет из фонда Inzhur Ocean, который владеет 574,8 млн грн активов, вложенных в ОВГЗ.

"Вся коммерческая недвижимость, которая принадлежит фондам Inzhur, действующая и строящаяся прямо сейчас - профинансирована инвесторами Inzhur, которыми могут быть все граждане и гражданки Украины. Покупая инвестиционные сертификаты любого нашего фонда, инвесторы становятся совладельцами всего имущества фонда и получают прибыль от арендных платежей и роста стоимости объектов пропорционально количеству приобретенных сертификатов - так работает украинский рынок REIT (Real Estate Investment Trust, фонды недвижимости). ТРЦ, который готовится приобрести Inzhur, также не является исключением", - рассказали в пресс-службе Inzhur.

Что известно о компании Inzhur

Inzhur - первая украинская RЕИТ-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в крупную недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.

ТРЦ станет частью активов будущего суперфонда Inzhur REIT, о работе над созданием которого также рассказал Андрей Журжий: он объединит активы 5 нынешних фондов компании.

По словам предпринимателя, это объединение за счет внутренней диверсификации фонда, увеличения количества инвесторов и повышения ликвидности объектов предоставит инвестиционному сообществу Inzhur уникальные возможности на рынке украинской недвижимости самого высокого уровня, который ранее был недоступен для розничных инвесторов.

