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Инженерное обустройство границы с РФ успешно выполняется, - нардеп

НовостиПолитика    19.06.2018 - 12:20
Фото: Максим Бурбак (nfront.org.ua)
Фото: Максим Бурбак (nfront.org.ua)

Бурбак подчеркнул, что проект выполняется даже несмотря на хроническое недофинансирование

Инженерное обустройство государственной границы с Россией успешно выполняется. Такое мнение высказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны сегодня, 19 июня, передает пресс-служба политсилы.

Как известно, в Харьковской области в этом году запланировано завершение инженерного обустройства границы с Россией. Параллельно продолжаются работы в Сумской области.

"Хочу проинформировать вас, что проект инженерного обустройства границы с Россией выполняется даже несмотря на хроническое недофинансирование. Уже в этом году будет завершена государственная граница в Харьковской области (протяженность участка - 270 км, из которых 220 километров уже обустроены). Параллельно продолжаются работы в Сумской области", - сказал он.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков на днях лично инспектировал работы. Необходимость реальной границы с Московией не вызывает сомнения у украинцев. "Народный фронт" никому не позволит пересмотреть эту государственную политику. Критика идеи обустройства государственной границы - это работа на агрессора и Кремль", - подчеркнул Бурбак.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проект Европейского вала ("Стена"), который начали реализовывать еще в 2014 году, готов на 80%.

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Теги публикации: Народный фронт, Стена, Бурбак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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