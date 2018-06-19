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Інженерне облаштування державного кордону з РФ успішно виконується, - нардеп

НовиниПолітика    19.06.2018 - 12:20
Фото: Максим Бурбак (nfront.org.ua)
Фото: Максим Бурбак (nfront.org.ua)

Бурбак наголосив, що проект виконується навіть попри хронічне недофінансування

Інженерне облаштування державного кордону з Росію успішно виконується. Таку думку висловив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з парламентської трибуни сьогодні, 19 червня, передає прес-служба політсили.

Як відомо, у Харківській області у цьому році заплановане завершення інженерного облаштування кордону з Росією. Паралельно тривають роботи у Сумській області.

"Хочу поінформувати вас, що проект інженерного облаштування кордону з Росією виконується навіть попри хронічне недофінансування. Вже цього року буде завершений державний кордон в Харківській області (протяжність ділянки - 270 км, з яких 220 кілометрів вже облаштовані). Паралельно продовжуються роботи в Сумській області", - сказав він.

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков днями особисто інспектував роботи. Необхідність реального кордону з Московією не викликає сумніву в українців. "Народний фронт" нікому не дозволить переглянути цю державну політику. Критика ідеї облаштування державного кордону - це робота на агресора та Кремль", - підкреслив Бурбак.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проект Європейського валу ("Стіна"), який почали реалізовувати ще в 2014 році, готовий на 80%.

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Теги публікації: Народний фронт, Стена, Бурбак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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