Ахметов назвав суму інвестицій SCM в Україну від початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії підприємства SCM інвестували в Україну 4,3 млрд доларів і за словами засновника бізнесу - продовжуватиме вкладати в українську економіку і далі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву засновника компанії бізнесмена Рінат Ахметов в коментарі журналістам в приміщенні UEFA.

Важливо, щоб в Україну вірили

Бізнесмен вперше прокоментував нову ініціативу ФК "Шахтар" Invest in Ukraine, у рамках якої клуб закликає світовий бізнес інвестувати в українську економіку.

"Коли ми говоримо, що підтримуємо, - це добре на словах, а коли ви інвестуєте, це вже не на словах, а на ділі. Тому бізнес SCM інвестував 4 мільярди 300 мільйонів доларів від початку повномасштабного вторгнення і продовжуватиме це робити", - сказав Рінат Ахметов.

За його словами, важливо, щоб світові фінансові інститути та компанії вірили в Україну вже сьогодні.

"Дуже важливо, щоб усі світові фінансові інститути, компанії вірили в Україну. Уже сьогодні потрібно її відновлювати. Інвестувати потрібно сьогодні - чим більше інвестицій, тим краще для України та українців", - додав бізнесмен.

Ініціативи SCM Ріната Ахметова

Як повідомлялося, SCM є найбільшим приватним інвестором в Україну.