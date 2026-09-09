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Ахметов назвал сумму инвестиций SCM в Украину с начала войны

17:54 09.09.2026 Ср
2 мин
Основатель SCM уверен, что поддерживать экономику страны нужно реальными деньгами уже сейчас
aimg Юлия Бойко
Ахметов назвал сумму инвестиций SCM в Украину с начала войны С начала войны SCM помогает поддерживать экономику (фото: scm.com.ua)
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С начала полномасштабного вторжения России предприятия SCM инвестировали в Украину 4,3 млрд долларов и по словам основателя бизнеса – будет продолжать вкладывать в украинскую экономику и дальше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя компании бизнесмена Рината Ахметова в комментарии журналистам в помещении UEFA.

Важно, чтобы в Украину верили

Бизнесмен впервые прокомментировал новую инициативу ФК "Шахтер" Invest in Ukraine , в рамках которой клуб призывает мировой бизнес инвестировать в украинскую экономику.

"Когда мы говорим, что поддерживаем - это хорошо на словах, а когда вы инвестируете, это уже не на словах, а на деле. Поэтому бизнес SCM инвестировал 4 миллиарда 300 миллионов долларов от начала полномасштабного вторжения и будет продолжать это делать", - сказал Ринат Ахметов.

По его словам, важно, чтобы мировые финансовые институты и компании верили в Украину уже сегодня.

"Очень важно, чтобы все мировые финансовые институты, компании верили в Украину. Уже сегодня нужно ее восстанавливать. Инвестировать нужно сегодня – чем больше инвестиций, тем лучше для Украины и украинцев", – добавил бизнесмен.

Инициативы SCM Рината Ахметова

Как сообщалось, SCM является крупнейшим частным инвестором в Украине.

Предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" с начала полномасштабного вторжения направили в помощь ВСУ и гуманитарные программы 13,5 млрд грн.

Также действует масштабная милитарная инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" , объединяющая всю помощь бизнесов SСM для Сил обороны Украины.

Еще один проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" - поддерживает защитников Мариуполя и весной начал собственную модель системного сопровождения ветеранов - от восстановления до трудоустройства.

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