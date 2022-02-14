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Инвесторы паникуют. Цена украинских евробондов падает из-за слухов об агрессии РФ

Автор: Юрий Дощатов

Цены украинских суверенных еврооблигаций по состоянию на 11:30 утра упали на 4-6%, ВВП-варрантов - больше чем на 9%. На это повлиял негативный новостной фон из-за рисков военного вторжения РФ в Украину.

Об этом РБК-Украина рассказал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Рынки в панике. И, похоже, что это только начало: паника, скорее всего, будет продолжаться как минимум до среды", - предположил аналитик.

Напомним, на выходных обстановка вокруг Украины из-за возможного вторжения России резко накалилась. Подробнее об эскалации читайте в материале РБК-Украина.

Межбанковский валютный рынок 14 февраля открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского вторжения. Курс доллара на межбанке вырос на 66 копеек до 28,72 гривен за доллар. Затем курс упал до 28,50-28,55 гривен.

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ЕвробондыВторжение России в Украину