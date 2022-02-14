Інвестори панікують. Ціна українських євробондів падає через чутки про агресію РФ

Ціни українських суверенних єврооблігацій станом на 11:30 ранку впали на 4-6%, ВВП-варантів - більше ніж на 9%. На це вплинув негативний новинний фон через ризики військового вторгнення РФ в Україну.
Про це РБК-Україна розповів глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.
"Ринки в паніці. І, схоже, що це тільки початок: паніка, швидше за все, триватиме як мінімум до середи", - припустив аналітик.
Нагадаємо, на вихідних обстановка навколо України через можливе вторгнення Росії різко загострилася. Детальніше про ескалацію читайте в матеріалі РБК-Україна.
Міжбанківський валютний ринок 14 лютого відкрився рекордним стрибком курсу долара через загрозу російського вторгнення. Курс долара на міжбанку виріс на 66 копійок до 28,72 гривень за долар. Потім курс впав до 28,50-28,55 гривень.