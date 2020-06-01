Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетике

Фото: ветряная электростанция (pixabay.com)

В сектор зеленой энергетики было привлечено около 10 миллиардов долларов

Западные инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в действующих и запланированных проектах зеленой энергетики в пользу Украины, чтобы достичь компромисса с правительством и подписать меморандум, который даст понимание дальнейших перспектив зеленой энергетики в государстве.

Об этом говорится в письме отраслевых ассоциаций возобновляемой энергетики (ВИЭ) на президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня инвесторы в очередной раз готовы договориться и согласиться на сокращение действующей поддержки отрасли ВИЭ. Основные предложения заключаются в добровольной реструктуризации размера "зеленого тарифа", а также в добровольном отказе от ввода в действие новых объектов возобновляемой генерации, что позволит снизить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на сумму более чем 80 млрд грн в течение следующих лет", - сказано в письме.

Ассоциации добавляют, что такая экономия будет достигнута путем уменьшения зеленого тарифа для действующих и будущих "зеленых" станций, отказа инвесторов от ряда ранее запланированных проектов, введение штрафов за небалансы и прочее.

В письме отмечается, что в сектор зеленой энергетики было привлечено 10 миллиардов долларов, четверть из этой суммы - иностранные инвестиции. При этом затяжные переговоры с государством ухудшают возможности для привлечения инвестиций не только в сектор зеленой энергетики, но и в экономику Украины в целом.

"Со всем уважением просим вас взвесить все существующие и возможные риски от отсутствия решения по урегулированию ситуации и встретиться с ключевыми игроками и инвесторами сектора возобновляемой энергетики в любое удобное для вас время", - добавляют в ассоциации.

При этом сообщается, что инвесторы готовы презентовать все необходимые данные, цифры и факты, свидетельствующие о прошлогоднем успешном состоянии развития отрасли, ее позитивное влияние на рынок электрической энергии, наполнения государственного бюджета и развития экономики Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение председателю правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. 26 мая состоялась очередная встреча с премьер-министром Украины.

Как отметил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирования зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивания рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

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Автор: РБК-Украина