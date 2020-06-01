Инвесторы в ВИЭ попросили Зеленского вмешаться в переговоры о "зеленых" тарифах

Фото: ветряная электростанция (pixabay.com)

По их мнению, непосредственное участие президента гарантирует реализацию договоренностей в кратчайшие сроки

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ), Украинская ветро-энергетическая ассоциация (УВЭА) и Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) просят президента Владимира Зеленского о встрече, чтобы достигнуть компромиссного соглашения о пересмотре "зеленых" тарифов и гарантировать выполнение достигнутых с правительством договоренностей.

Об этом говорится в письме УАВЭ, УВЭА и ЕУЭА к президенту, передает РБК-Украина.

В частности, в письме отмечается, что несколько недель правительство ведет переговоры с инвесторами в ВИЭ о реструктуризации "зеленых" тарифов и внесении других изменений в законодательство, регулирующее работу возобновляемой энергетики (ВИЭ). Также профильные ассоциации описали риски, с которыми может столкнуться Украина в случае отсутствия согласованного с инвесторами решения по дальнейшему развитию отрасли.

По их убеждению, пострадают государственные банки, выдавшие кредиты на сумму 1 млрд евро под проекты ВИЭ, пострадает международная репутация Украины, которая также может лишиться 30 000 рабочих мест в возобновляемой энергетике.

"Мы хотим донести, что урегулирование ситуации важно не просто для функционирования нашего бизнеса, а для обеспечения энергетической безопасности государства и инвестиционной привлекательности нашей страны. Для этого мы работаем над согласованием решения, которое будет выгодным для всех сторон переговоров", - говорится в письме.

Участники рынка хотят получить гарантию, что президент поддержит принятые на основе консенсуса законопроекты. Предложенные инвесторами условия заключаются в добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, а также отказе от введения в эксплуатацию новых ВИЭ, что позволит снизить финансовую нагрузку на "Гарантированного покупателя" на сумму больше 80 млрд грн.

"Но несмотря на наше желание урегулировать ситуацию, мы до сих пор находимся в полушаге от достижения долгожданного компромисса, поскольку сделать этот последний шаг можете только Вы", - обращаются инвесторы к Зеленскому.

По их мнению, непосредственное участие президента в разрешении кризисной ситуации в отрасли станет катализатором принятия взвешенного и компромиссного решения и гарантирует реализацию договоренностей в кратчайшие сроки.

Напомним, что в возобновляемую энергетику в Украине было инвестировано около $10 млрд. На ВИЭ приходится 25% всех иностранных инвестиций в страну. Развитие отрасли стимулируется действием "зеленых" тарифов, по которым ГП "Гарантированный покупатель" обязано приобретать всю электроэнергию из ВИЭ.

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Автор: РБК-Украина