Інвестори готові відмовитись від 80 млрд грн на користь України в рамках меморандуму по зеленій енергетиці

Фото: вітряна електростанція (pixabay.com)

В сектор зеленої енергетики було залучено близько 10 мільярдів доларів

Західні інвестори готові відмовитись від 80 млрд грн в діючих та запланованих проектах зеленої енергетики на користь України, щоб досягти компромісу з урядом та підписати меморандум, який дасть розуміння подальших перспектив зеленої енергетики в державі.

Про це йдеться в листі галузевих асоціацій відновлюваної енергетики (ВДЕ) на президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні інвестори вкотре готові домовитись та погодитись на скорочення діючої підтримки галузі ВДЕ. Основні пропозиції полягають у добровільній реструктуризації розміру "зеленого тарифу", а також у добровільній відмові від введення в дію нових об’єктів відновлюваної генерації, що дозволить знизити фінансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" на суму більше ніж 80 млрд грн протягом наступних років", - сказано в листі.

Асоціації додають, що така економія буде досягнута шляхом зменшення зеленого тарифу для діючих та майбутніх "зелених" станцій, відмови інвесторів від ряду раніше запланованих проектів, введення штрафів за небаланси та інше.

В листі зазначається, що в сектор зеленої енергетики було залучено 10 мільярдів доларів і четверть з цієї суми - це іноземні інвестиції. При цьому затяжні перемовини з державою погіршують можливості для залучення інвестицій не тільки в сектор зеленої енергетики, а і в економіку України загалом.

"З усією повагою просимо вас зважити усі існуючі та можливі ризики від відсутності рішення по врегулюванню ситуації й зустрітись з ключовими гравцями та інвесторами сектору відновлюваної енергетики у будь-який зручний для вас час", - додають асоціації.

При цьому повідомляється, що інвестори готові презентувати усі необхідні дані, цифри та факти, що свідчать про минулорічний успішний стан розвитку галузі, її позитивний вплив на ринок електричної енергії, наповнення державного бюджету і розвитку економіки України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

21 травня іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. 26 травня відбулася чергова зустріч з прем'єр-міністром України.

Як зазначив власник компанії "Віндкрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проектів в Україні до моменту підписання меморандуму.

Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум з інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук"призведе до судових позовів і втрати репутації держави.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна