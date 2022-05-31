Инвесторы в биоэнергетику призывают Минэнерго не допустить остановки станций

Производители "зеленой" электроэнергии из биогаза призывают министра энергетики Германа Галущенка пересмотреть существующий принцип распределения средств со стороны ГП "Гарантированный покупатель", чтобы не допустить остановки предприятий из-за искусственного недофинансирования отрасли ВИЭ, которое вызвано действием приказа Минэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Биоэнергетической ассоциации Украины к министру энергетики.

"Необходимо установить уровень расчетов для производителей "зеленой" электроэнергии из биогаза - 60% от средневзвешенного "зеленого" тарифа за 2021 год... Подчеркиваем, Биоэнергетическая ассоциация Украины не требует каких-либо уступок или 100% оплаты за выработанную "зеленую" электроэнергию, предусмотренной законодательством. Однако через принятые распорядительные документы производители "зеленой" электроэнергии из биогаза рискуют просто стать банкротами, а вся отрасль перестать существовать", - говорится в заявлении.

Ассоциация отмечает, что в случае вынужденной остановки биогазовых станций по причине отсутствия оборотных средств для обеспечения производственного процесса предприятия понесут значительные убытки, нарушатся каналы для заготовки сырья, нарушатся сроки уплаты налогов, процентов по кредитам, потеря значительного количества рабочих мест.

Оборудование для производства биогаза и электроэнергии требует ежедневного технического обслуживания и планово предупредительных ремонтов с использованием запасных частей и вспомогательных и смазочных материалов.

Такое производство электроэнергии из биогаза содержит значительные операционные затраты, связанные с сезонной заготовкой сырья и его круглогодичным хранением, круглосуточным и почасовым графиком использования сырья в технологическом процессе.

"Биогазовая отрасль является стратегической для энергетики Украины. И сегодня она нуждается в поддержке", - подчеркнули в ассоциации.

Напомним, 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились к Министерству энергетики с просьбой решить критическую ситуацию с расчетами за произведенную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.