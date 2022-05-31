Інвестори в біоенергетику закликають Міненерго не допустити зупинки станцій

Виробники "зеленої" електроенергії з біогазу закликають міністра енергетики Германа Галущенка переглянути існуючий принцип розподілу коштів з боку ДП "Гарантований покупець", щоб недопустити зупинки підприємств через штучне недофінансування галузі ВДЕ, яке викликане дією наказу Міненерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Біоенергетичної асоціації України до міністра енергетики.

"Необхідно встановити рівень розрахунків для виробників "зеленої" електроенергії з біогазу - 60% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 рік… Наголошуємо, Біоенергетична асоціація України не вимагає будь-яких поступок чи 100% оплати за вироблену "зелену" електроенергію, передбаченої законодавством. Однак через ухвалені розпорядчі документи виробники "зеленої" електроенергії з біогазу ризикують просто стати банкрутами, а вся галузь перестати існувати", - говориться в заяві.

Асоціація зазначає, що у разі вимушеної зупинки біогазових станцій з причини відсутності обігових коштів для забезпечення виробничого процесу підприємства понесуть значні збитки, порушаться канали для заготівлі сировини, порушаться терміни сплати податків, відсотків за кредитами, втрата значної кількості робочих місць.

Обладнання для виробництва біогазу та електроенергії потребує щоденного технічного обслуговування та планово попереджувальних ремонтів з використанням запасних частин та допоміжних і мастильних матеріалів.

Такоє виробництво електроенергії з біогазу містить значні операційні витрати, пов’язані з сезонною заготівлею сировини та її круглорічним зберіганням, цілодобовим та почасовим графіком використання сировини в технологічному процесі.

"Біогазова галузь є стратегічною для енергетики України. І сьогодні вона потребує підтримки", - підкреслили в асоціації.

Нагадаємо, 20 травня іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкрутства галузі відновлюваної енергетики.